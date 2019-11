🔴 Yaya Touré fait une forte annonce sur la suite de sa carrière !

Yaya TourĂ© tells @henrywinter he has unfinished business in England, and why his children won’t follow him into football https://t.co/xOrQ0cYai0 — Times Sport (@TimesSport) 18 novembre 2019

Dans une interview qu'il a accordĂ© Ă The Times, le champion d'Afrique 2015 a rĂ©pondu Ă un Ă©ventuel arrĂȘt de sa carriĂšre. L'ancien milieu de Manchester City veut encore jouer et ne compte pas raccrocher les crampons aussi vite. Il n'a pas Ă©cartĂ© non plus son souhait de devenir entraĂźneur.A lire aussi >> Racisme : Yaya TourĂ© appelle les joueurs Ă "quitter le terrain" « Je veux juste que les gens me donnent une chance et ils ne seront pas déçus. Je continuerai Ă jouer, peut-ĂȘtre quelques annĂ©es. La Premier League, le championnat, ça dĂ©pend, mais j’ai hĂąte d’ĂȘtre manager. Je vais commencer mes diplĂŽmes. Mon grand frĂšre Leon va m’aider avec ça. Je veux ĂȘtre proche de ma famille », a-t-il indiquĂ©.Dans une autre interview moins rĂ©cente, Yaya TourĂ© n'a pas Ă©cratĂ© l'idĂ©e de revenir jouer en Angleterre, tout en estimant qu'il a encore deux ans Ă faire dans le haut niveau.A lire aussi >> Yaya TourĂ© prĂȘt pour un retour en Premier League !