🔴 la Guinée décide d'arrêter définitivement son championnat

PrĂšs d’un mois aprĂšs avoir annulĂ© les Coupes du SĂ©nĂ©gal et de la Ligue en raison de la pandĂ©mie du Covid-19, qui a freinĂ© la planĂšte foot, la FĂ©dĂ©ration sĂ©nĂ©galaise de football devrait arrĂȘter dĂ©finitivement les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Sans surprise, la reprise des manifestations sportives, mĂȘme Ă huis clos, reste impossible Ă l’heure actuelle au SĂ©nĂ©gal oĂč les cas de contamination augmentent de jour en jour. Et si des pays (Allemagne et Angleterre) pensent Ă une reprise, d’autres paniquent. Si cela n’est pas possible et que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ne peuvent aller Ă leurs termes, les concernĂ©s ont dĂ©jĂ dĂ©butĂ© les rĂ©flexions concernant les attributions des montĂ©es et descentes et des places africaines.Le football au SĂ©nĂ©gal risque de ne pas rependre cette saison. La FĂ©dĂ©ration sĂ©nĂ©galaise de football attendait de suivre l’évolution de la pandĂ©mie, pour rendre une dĂ©cision dĂ©finitive le 4 mai, concernant le championnat national. Le constat est qu’entre temps, le SĂ©nĂ©gal s’est retrouvĂ© dans une phase ascendante avec dĂ©sormais 823 cas dont 296 guĂ©ris et 9 dĂ©cĂšs. Des chiffres inquiĂ©tants qui devraient pousser les autoritĂ©s sanitaires Ă renforcer les mesures. Du cĂŽtĂ© de la FSF, selon notre source, une rĂ©union du comitĂ© d’urgence va se tenir incessamment pour sans doute annoncer l’arrĂȘt dĂ©finitif des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Surtout que la FĂ©dĂ©ration sĂ©nĂ©galaise de football, dans ses rĂ©cents communiquĂ©s, a indiquĂ© se conformer aux mesures Ă©dictĂ©es par l’Etat du SĂ©nĂ©gal et les professionnels de la SantĂ©. Notre source prĂ©cise que si l’instance dĂ©cide d’arrĂȘter les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, ce serait juste par contrainte puisque son souhait est de boucler la saison. Au SĂ©nĂ©gal, il est fort probable que la phase aller soit maintenue. Notre source nous apprend qu’on rĂ©flĂ©chit au fait d’arrĂȘter Ă la 13e journĂ©e, au cours de laquelle tous les matchs ont Ă©tĂ© jouĂ©s. Cette hypothĂšse permettrait alors Ă Teungueth FC, leader avec 12 points d’avance sur son dauphin, le Jaraaf de Dakar, Ă l’issue de la phase aller, d’ĂȘtre sacrĂ© champion du SĂ©nĂ©gal en Ligue 1. Une idĂ©e que l’instance n’écarte pas surtout que le SĂ©nĂ©gal a deux places Ă sauvegarder pour l’Afrique la saison prochaine. Par ordre de mĂ©rite, le ComitĂ© d’urgence dĂ©signera Teungueth FC et Jaraaf pour disputer respectivement la Ligue des champions et la Coupe de la CAF. En Ligue 2, la LinguĂšre serait aussi sacrĂ©e championne si cette hypothĂšse est maintenue. Quand aux attributions des montĂ©es et descentes, premiers Ă©lĂ©ments de rĂ©ponses Ă l’issue de la prochaine rĂ©union du ComitĂ© d’urgence de la FĂ©dĂ©ration sĂ©nĂ©galaise de football.