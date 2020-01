🔴 Serie A (18e J): Naples - Inter Milan en direct

La vie est belle à Paris ! Courtisé par Fenerbhace, Eric-Maxim Choupo-Moting a fait le choix de rester au PSG. Et son année 2020 démarre plutôt bien. Déjà buteur face à Le Mans en Coupe de la Ligue le 18 décembre dernier (1-4), l’attaquant camerounais de 30 ans a remis ça dimanche soir, lors des 32es de finale de la Coupe de France. En déplacement sur le terrain de Linas-Montlhery, le Lion Indomptable est rentré en jeu à la 65et à inscrit le dernier but d’un festival parisien (0-6). Sans Neymar, Mbappé, Navas, Icardi, Thiago Silva, Kimpembe et Diallo tous absents, tandis que Di Maria, Verratti et Marquinhos sont restés sur le banc, le Paris Saint-Germain a donc pu compter sur son attaquant camerounais pour faire le job et décrocher ainsi facilement l’un des tickets du wagon qui mène aux 16es de finale de cette compétition.