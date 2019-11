🔴 Sénégal : le verdict est tombé pour Sadio Mané

ArrivĂ© Ă Sousse accompagnĂ© de Diego Migas, le nouveau prĂ©parateur physique, il doit s'entretenir avec le prĂ©sident de l'Etoile Sportive du Sahel, M.Ridha Charfeddine avant de signer un contrat de deux ans Ă la tĂȘte de la barre technique du club Ă©toilĂ© Ă la place de Rafik Mhamedi. Lequel avait Ă son tour assurĂ© l'intĂ©rim depuis le dĂ©part de Faouzi Benzarti. La prĂ©sentation aux mĂ©dias doit intervenir ce lundi ou mardi 19 novembre. Selon certaines indiscrĂ©tions, Garrido coĂ»tera au club Ă©toilĂ© un montant infĂ©rieur Ă ce qu'ont rĂ©clamĂ© ces derniers jours les Français Albert Cartier et Patrice Carteron (ex-Mazembe et Al Ahly) qui Ă©taient pressentis. Son CV est suffisamment Ă©toffĂ© avec une 4e place du championnat d’Espagne 2010-2011 obtenue avec Villarreal FC, en plus d'une demi-finale de la Ligue Europa la mĂȘme saison. En plus d'Al Ahly du Caire et du Raja de Casa, Garrido a Ă©tĂ© l’entraĂźneur d'Al AĂŻn Ă©mirati, du BĂ©tis SĂ©ville, du FC Bruges
