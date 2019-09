PSG vs Real Madrid : L’historique des confrontations

PSG – REAL, OÙ ET QUAND VOIR LE MATCH

PSG – REAL, LA FORME DU MOMENT

Les trois derniers matchs du PSG

Les trois derniers matchs du Real

PSG – REAL, LES STATS À RETENIR (AVEC OPTA)

PSG – REAL, LES COMPOS PROBABLES

PSG

Real

En direct sur RMC Sport 1 le mercredi 18 septembre 2019 à 21h00 PSG – Strasbourg (1-0, L1) Metz – PSG (0-2, L1) PSG – Toulouse (4-0, L1) Real Madrid – Levante (3-2, Liga) Villarreal – Real Madrid (2-2, Liga) Real Madrid – Valladolid (1-1, Liga)1) Ce sera la 9e rencontre en compétition européenne entre Paris et le Real Madrid. 4 de ces 8 matches ont eu lieu en Ligue des Champions (en 2015/16 et 2017/18).2) Paris n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches en compétition européenne face au Real Madrid (2 nuls, 3 défaites), dont les 4 derniers en Ligue des Champions. Le club merengue a remporté leurs 3 dernières confrontations.3) Le Real Madrid a perdu 3 matches de Ligue des Champions la saison dernière, son total le plus élevé sur une même campagne depuis 2012/13 (3 également). 2 de ces 3 revers sont survenus en phase de groupes, son total le plus élevé sur une saison de LdC depuis 2008/09 (2 également).4) Paris est invaincu lors de ses 21 derniers matches à domicile en phase de groupes de Ligue des Champions (15 victoires, 6 nuls), sa dernière défaite datant de décembre 2004 contre le CSKA Moscou (1-3).5) Paris a terminé meilleure attaque de la phase de groupes de Ligue des Champions lors des 2 dernières saisons : 25 buts en 2017/18 (record de la compétition) et 17 buts en 2018/19.6) Dans l’histoire de la Ligue des Champions, le Real Madrid affiche la meilleure moyenne de buts marqués par match (2.13). Paris se classe en 3e position de ce classement (1.97) derrière Barcelone (2.02).7) Le Real Madrid a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 28 derniers matches de Ligue des Champions sous Zinédine Zidane.8) Karim Benzema est impliqué sur 9 buts lors de ses 10 derniers matches de Ligue des Champions avec le Real Madrid (7 buts, 2 passes décisives).9) Kylian Mbappé a marqué 14 buts en Ligue des Champions à 20 ans et 272 jours (jour du match). Le plus jeune buteur à avoir atteint la barre des 15 réalisations dans la compétition est Lionel Messi (21 ans et 289 jours).10) Kylian Mbappé peut devenir le 2e joueur à marquer lors de 4 campagnes différentes de Ligue des Champions avant ses 21 ans, Karim Benzema étant le seul autre joueur à avoir réussi cette performance (2005/06, 2006/07, 2007/08 et 2008/09). Un seul joueur a réussi à réaliser cette performance en Coupe des clubs champions entre 1955 et 1992 : Wlodzimierz Lubanski (1963/64, 1964/65, 1966/67 et 1967/68).à venir…à venir…