PSG: Une statue pour Neymar Jr en plein Paris ! (Photos)

1) Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, 59 sélections, 24 buts) :

2) Didier Drogba (CÎte d'Ivoire, 105 sélections, 65 buts) :

3) Yannick Yala Bolasie (RD Congo, 41 sélections, 9 buts)

4) Frédéric Kanouté (Mali, 39 sélections, 23 buts)

5) Kalidou Koulibaly (Sénégal, 38 sélections)

6) Riyad Mahrez (Algérie, 53 sélections, 13 buts)

7) Cédric Bakambu (RD Congo, 24 sélections, 11 buts)

8) Serge Aurier (CÎte d'Ivoire, 50 sélections, 1 but)

9) André Ayew (Ghana, 84 sélections, 15 buts)

10) Mehdi Benatia (Maroc, 62 sélections, 2 buts)

11) Moussa Sow (Sénégal, 50 sélections, 19 buts)

Quand on est footballeur de haut niveau, ĂȘtre binational, c’est devoir faire face Ă un sacrĂ© dilemme : jouer pour le pays oĂč on a grandi ou pour celui de ses racines ? Si plusieurs enfants prodiges duayant fait l'histoire de l'Ă©quipe deont choisi de dĂ©fendre le maillot bleu plutĂŽt que celui de leur pays d'origine (ZinĂ©dine Zidane, Jean Tigana, Basile Boli, Patrick Vieira, N’Golo KantĂ© ou encore Karim Benzema
) d'autres n’ont pas hĂ©sitĂ© longtemps avant de faire parler leur cƓur pour opter pour leur patrie d’origine et ils en sont fiers ! En effet, nĂ©s en France ou naturalisĂ©s, fruits de la formation tricolore ou d'ailleurs, de nombreux joueurs binationaux font aujourd’hui la fiertĂ© de l'Afrique.NĂ© Ă Laval (France) et possĂ©dant la double nationalitĂ© franco-gabonaise, le capitaine des PanthĂšres du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© en Ă©quipe de France Espoirs en 2009, avant d’opter pour le Gabon avec la perspective de disputer la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2012 Ă domicile.NĂ© en CĂŽte d'Ivoire, Ă Abidjan, le lĂ©gendaire Didier Drogba a rejoint son oncle en France Ă l'Ăąge de 6 ans. Il aurait pu dĂ©fendre le maillot de l'Equipe de France, aprĂšs avoir fait toute sa formation dans l'hexagone, mais il a finalement penchĂ© pour son pays d'origine. La suite, pour l'ex-capitaine des ElĂ©phants, c'est 105 capes et 65 rĂ©alisations avec la sĂ©lection ivoirienne ! A lire aussi >> Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 2e - Didier Drogba L’attaquant vedette des LĂ©opards de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo est nĂ© Ă Lyon, mais ses parents ont dĂ©mĂ©nagĂ© en Angleterre alors qu’il Ă©tait ĂągĂ© de six mois seulement. L'ailier d'Anderlecht qui a grandi dans un quartier de Londres a fait officiellement ses dĂ©buts avec la sĂ©lection congolaise lors d'un match comptant pour les Ă©liminatoires de la Coupe du monde 2014, contre la Libye.ConsidĂ©rĂ© comme l'un des meilleurs attaquants africains de tous les temps, FrĂ©dĂ©ric Omar KanoutĂ© a dĂ©butĂ© sa carriĂšre par quelques sĂ©lections en Ă©quipe de France espoirs en 1999 et une sĂ©lection en Ă©quipe A' en 2001. Optant pour le Mali en 2004, le Ballon d'or africain 2007, reste Ă ce jour le meilleur buteur de l'histoire des Aigles avec 23 buts en 39 sĂ©lections.NĂ© Ă Paris et issu du centre de formation du FC Metz,porte aujourd'hui fiĂšrement les couleurs du SĂ©nĂ©gal. Mais avant de se dĂ©cider, Ă vingt-quatre ans (en 2015), il avait Ă©voluĂ© avec l'Ă©quipe de France U20.Ballon d'or africain 2016, champion d'Afrique 2019, Mahrez a grandi en rĂ©gion parisienne Ă Sarcelles, oĂč il a dĂ©butĂ© au club de l'AAS Sarcelles. PossĂ©dant la double nationalitĂ©, il choisit de reprĂ©senter son pays d'origine en mai 2014. Le 31 mai 2014, il honore sa premiĂšre sĂ©lection avec l'AlgĂ©rie face Ă l'ArmĂ©nie lors d'un match amical.NĂ© Ă Ivry-sur-Seine et formĂ© Ă Sochaux, Bakambu a Ă©tĂ© appelĂ© pour la premiĂšre fois chez les LĂ©opards le 9 juin 2016 face au Cameroun (1-1). Champion d’Europe en 2010 avec l'Ă©quipe de France des moins de 19 ans, Bakagoal a longtemps hĂ©sitĂ© avant d’opter pour sa patrie d’origine. A lire aussi >> CĂ©dric Bakambu : « Je suis fier d’honorer mes origines » NĂ© Ă Abidjan, Serge Aurier a dĂ©barquĂ© en France Ă l'Ăąge de 7 ans. FormĂ© au Racing Club de Lens, le "Guerrier" ivoirien a connu sa premiĂšre sĂ©lection avec les ElĂ©phants le 8 juin 2013, face Ă la Gambie, en Ă©liminatoires de la Coupe du monde 2014, sous la houlette de Sabri Lamouchi.L'ancien pensionnaire de l'OM et du LOSC, fils du lĂ©gendaire canonnier des Black Stars Abedi PelĂ©, a vu le jour Ă Seclin, dans l'arrondissement de Lille. Mais, trĂšs jeune, AndrĂ© Ayew a intĂ©grĂ© les sĂ©lections ghanĂ©ennes et suivi les pas de son illustre paternel.Mehdi Benatia avait le choix entre trois sĂ©lections. NĂ© et formĂ© en France, d'un pĂšre marocain et d'une mĂšre algĂ©rienne, le dĂ©fenseur central a privilĂ©giĂ© le lien paternel en optant pour les Lions de l'Atlas.NĂ© Ă Mantes-la-Jolie (France), Moussa Sow a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© avec l'Ă©quipe de France des moins de 19 ans, avec laquelle il a remportĂ© l'Euro 2005 de la catĂ©gorie. Elu meilleur footballeur sĂ©nĂ©galais de l'annĂ©e 2011, «Super Sow» a honorĂ© sa premiĂšre sĂ©lection avec les Lions de la TĂ©ranga en juin 2009, Ă l'occasion d'un match disputĂ© face au Congo .