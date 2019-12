🔴 PSG : un cador de Premier League se positionne pour Cavani

La JSK prévient ses supporters

Les 23 de l'EST pour le Mondial

L'entraineur Mouine Chaâbani va continuer à compter sur la formation alignée samedi dernier à Casa contre le Raja, à savoir: Ben Cherifia- Derbali, Chetti, Badrane, Yaâkoubi- Coulibaly, Bonsu, Benguith- Badri, Ouattara, El Houni. Ce derby maghrébin opposera les deux leaders de la poule "D" qui ont remporté leur première rencontre de poule: l'EST contre le Raja à Casa (2-0), et la JSK à domicile face aux Congolais de l'AS Vita Club (1-0). Après la 12e journée du championnat d'Algérie, le club kabyle occupe la 7e place avec 17 points.Un quota de 3 mille billets a été accordé à la JS Kabylie pour le match de ce vendredi soir à Radès. Pour les supporters algériens, l'accès au stade est désigné par les portes 32 et 33 (Virage Nord). Un dispositif est mis en place par la direction de la JSK pour la remise des tickets par le biais d'agents du club. Par ailleurs, les supporteurs canaris doivent présenter leurs passeports pour la remise du ticket. Tout comme l'EST, la direction de la JSK a lancé un appel à ses fans afin d'éviter tout usage de fumigènes et de lasers durant la partie afin d'épargner au club une lourde sanction financière.Le championnat du monde des clubs se déroulera du 11 au 21 décembre au Qatar. Le continent africain sera représenté par l'Espérance Sportive de Tunis qui a arrêté sa liste de 23 joueurs pour le Mondial où elle débutera sa campagne le 14 décembre devant le représentant asiatique, Al Hilal d'Arabie Saoudite. Cette liste comprend les joueurs suivants: *Gardiens: Moez Ben Cherifia, Rami Jridi et Mohamed Debchi *Défenseurs: Chamseddine Dhaouadi, Mohamed Ali Yaâkoubi, Khelil Chammam, Raed El Faddae, Samah Derbali, Elyès Chetti, Iheb Mbarki et Abdelkader Badrane *Milieux de terrain: Kwame Bonsu, Fousseny Coulibaly, Abderraouf Benguith, Fadi Ben Choug, Mohamed Ali Ben Romdhane et Mohamed Amine Meskini *Attaquants: Bilel Bensaha, Anis Badri, Ibrahima Ouattara, Hamdou El Houni, Taha Yassine Khenissi et Haythem Jouini. A lire aussi >> LDC (J1) : l'Espérance refroidit le Raja chez lui, les Mamelodi Sundowns déroulent