ICARDI : « C’EST CE QUE JE VOULAIS »

ICARDI : « J’AI REÇU UN ACCUEIL INCROYABLE »

PrĂŞtĂ© cet Ă©tĂ© par l’, l’attaquant international argentin(26 ans) a-t-il rĂ©ellement l’intention de s’engager sur la durĂ©e avec le? Alors que le club de la Capitale dispose d’ une option d’achat de 70 M€ , l’ancien joueur de la Sampdoria GĂŞnes ne ferme pas la porte Ă un transfert dĂ©finitif, mĂŞme s’il ne souhaite pas griller les Ă©tapes. « Je viens juste d’arriver, a expliquĂ© le natif de Rosario dans un entretien accordĂ© au CFC. Mais quand on arrive avec une option d’achat,Â. Donc on verra ce que ça donne l’étĂ© prochain (ndlr : il reste sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les IntĂ©ristes). »Pour l’instant, l’ex-Barcelonais – qui Ă©tait forfait pour l’affiche de dimanche soir contre l’OL (1-0, 6eme journĂ©e de Ligue 1) – veut se concentrer sur le terrain. InterrogĂ© sur sa relation avec Wanda Nara  et Lionel Messi, Mauro Icardi a prĂ©fĂ©rĂ© afficher ses prioritĂ©s après des mois compliquĂ©s chez les Nerazzurri. « Le moment Ă©tait venu pour moi de jouer dans une Ă©quipe qui gagne, qui remporte des titres. Rejoindre une Ă©quipe comme Paris, avec autant de grands joueurs, c’est ce que je voulais. (…) Je sais que ce n’est pas facile pour l’entraĂ®neur de faire jouer tout le monde. et de grands joueurs que Paris. »L’Argentin n’est pas lĂ depuis longtemps, mais les supporters parisiens ont clairement marquĂ© des points en lui rĂ©servant un accueil XXL pour ses dĂ©buts au Parc des Princes contre Strasbourg (1-0) , le 14 septembre dernier. « J’ai Ă©tĂ© très Ă©mu. Quand j’ai commencĂ© Ă m’échauffer contre Strasbourg, j’ai reçu un accueil incroyable, tout le stade a chantĂ© pour moi.Â, ni Ă la Sampdoria, ni Ă l’Inter, et ça m’a beaucoup touchĂ©. » Le dĂ©but d’une longue aventure ?