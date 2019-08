🔴 PSG: rebondissement de taille dans le dossier Dybala !

CĂŽte d'Ivoire : Le dĂ©cĂšs accidentel en Inde du footballeur international DiomandĂ© MĂ© Aboubacar confirmĂ© par la FIF https://t.co/nwOrB8anpB pic.twitter.com/LL1L1FMqRW — koaci.com (@Koaci) 13 aoĂ»t 2019

Reposes en Paix ÉlĂ©phant DiomandĂ© MĂ© Aboubacar đŸ’”đŸ™đŸŸ CondolĂ©ances Ă toute sa famille et proches 🇹🇼 pic.twitter.com/EGrkv91x0Z — Didier Drogba (@didierdrogba) 11 aoĂ»t 2019

#Deuil DiomandĂ© Me Aboubacar, milieu international Ivoirien ayant Ă©voluĂ© au Stella et Ă l'ASEC en 2005 est dĂ©cĂ©dĂ© vendredi en Inde. 😭 pic.twitter.com/BruoV8924P — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) 10 aoĂ»t 2019

Toutes nos condolĂ©ances Ă la famille de DiomandĂ© MĂ© Aboubacar, dĂ©cĂ©dĂ© tragiquement en Inde. Ancien sociĂ©taire de l'@ASECMimosas, il a posĂ© ses valises depuis peu dans cet Ă©tat continent avant de rencontrer la mort. Repose en paix champion @arudin26 @Domoraud_17 😭🇹🇼 pic.twitter.com/VC6xnwCSkr — AFI (@AFI_FIFPro) 13 aoĂ»t 2019

Le monde du football ivoirien et africain est sous le choc ! L’ex international ivoirien,, 31 ans, a disparu brutalement suite Ă un accident de train survenu le vendredi 9 aoĂ»t 2019 en. Le terrible accident a eu lieu dans l’État deoĂč l’ex-milieu de terrain de l’(2004/2008) et du(2014/2015) Ă©voluait depuis plusieurs saisons. Selon nos confrĂšres de Sport Ivoire «a Ă©tĂ© fauchĂ© par un train alors qu’il tentait d’y accĂ©der». FormĂ© Ă l’, le talentueuxa Ă©tĂ© le capitaine desde lalors duorganisĂ© Ă domicile. Milieu de terrain offensif dotĂ© d'une palette technique trĂšs complĂšte, le natif d’a embrassĂ© une carriĂšre professionnelle qui l’a conduit en(Charlton Athletic 2006/2007), en(Germinal Beerschot 2007/2008) et en