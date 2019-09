PSG-Real: Mauvaise nouvelle pour les Madrilènes !

10- Kevin-Prince Boateng (Ghana)

9- El-Hadji Diouf (Sénégal)

8- Ahmed Hossam “Mido” (Egypte)

7- Emmanuel Amunike (Nigeria)

6- Nii Lamptey (Ghana)

5- Sadick Adams (Ghana)

4- Obafemi Martins (Nigeria)

3- Mohamed Kallon (Sierra Leone)

2- Asamoah Gyan (Ghana)

1- Trésor Mputu (RD Congo)

Ils auraient pu ĂȘtre les stars d'aujourd'hui mais ils ne seront plus que les regrets de demain. Stars prĂ©coces du football africain, leurs Ă©tincelles embrasaient les stades et leur promettaient une carriĂšre brillante. Mais c'est dans l'ombre que ces joueurs au don extraordinaire ont progressivement sombrĂ© dans l’oubli. Mauvais choix de carriĂšre, blessures rĂ©currentes, manque d’application ou tout simplement trop grande pression, nombreux sont les enfants prodiges du "Continent-mĂšre" qui n'ont pas rĂ©ussi Ă exploser. Top 10 des joueurs africains de gĂ©nie qui ont gĂąchĂ© leur talent :ConsidĂ©rĂ© comme l'un des meilleurs joueurs de sa gĂ©nĂ©ration, le fantasque milieu de terrain offensif des Black Stars du Ghana, Kevin-Prince Boateng, n'aura finalement jamais rĂ©ussi Ă s'imposer comme Ă©tant un Ă©lĂ©ment majeur du football mondial. Talent gĂąchĂ© ? Peut-ĂȘtre bien. Indolent Ă Schalke 04, indisciplinĂ© Ă Tottenham et virĂ© du Milan AC, le "Bad Boy" de 32 ans, dĂ©barquĂ© la saison Ă©coulĂ©e au FC Barcelone, a une nouvelle fois manquĂ© une chance inouĂŻ de mettre enfin en exergue toute l’étendue de son gĂ©nie footballistique.L’ex star des Lions du SĂ©nĂ©gal fait partie de ces prodiges dotĂ©s d'un indĂ©niable talent qui laissent une fois leur carriĂšre de footballeur achevĂ©e, un grand sentiment de gĂąchis. Double Ballon d'or africain en 2001 et en 2002 Ă seulement 21 printemps, l’enfant de Balacoss pouvait avoir un palmarĂšs plus reluisant sans son caractĂšre de Bad boy qui lui a sans doute portĂ© prĂ©judice dans sa carriĂšre. AdulĂ© par le grand public pour son talent, dĂ©criĂ© par certains pour ses dĂ©boires extra-sportifs, le hĂ©ros de la glorieuse Ă©popĂ©e du SĂ©nĂ©gal lors du Mondial 2002, a toutefois marquĂ© toute une gĂ©nĂ©ration en Afrique et dans le monde entier. L'ex-attaquant de la sĂ©lection Ă©gyptienne Ahmed Hossam "Mido" a laissĂ© plus de mauvais souvenirs consĂ©quences d'un comportement lunatique que de bons malgrĂ© un talent tangible. L'homme aux 51 capes avec les Pharaons a traversĂ© la premiĂšre dĂ©cennie des annĂ©es 2000 comme une Ă©toile filante. DestinĂ© Ă devenir l'un des meilleurs attaquants de la planĂšte-foot, celui qui a Ă©voluĂ© sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam, de l'OM, de l'AS Rome ou encore de Tottenham, ne s'est finalement imposĂ© nulle part, affichant une prĂ©fĂ©rence pour les soirĂ©es mondaines et les coups de gueule.Ballon d'or africain 1994, Emmanuel Amunike, alias « la mobylette », a brillĂ© au sein d'une gĂ©nĂ©ration dorĂ©e de Super Eagles composĂ©e des Jay-Jay Okocha, Amokachi et Yekini. Le vĂ©loce ailier nigĂ©rian a rĂ©gnĂ© en maĂźtre sur le «Continent-mĂšre», en remportant notamment la Coupe d'Afrique des Nations 1994. DotĂ© d’une accĂ©lĂ©ration foudroyante et d’un pied gauche redoutable, Amunike a mĂȘme rejoint le grand Barça en 1996. HĂ©las, et aprĂšs un premier exercice plutĂŽt rĂ©ussi sous le maillot blaugrana, il passa les trois saisons suivantes sans disputer un seul match en raison d'une grave blessure au genou, qui le priva d'ailleurs de la Coupe du monde 1998.L’ex attaquant des Black Stars du Ghana des annĂ©es 1990, Nii Lamptey, aurait dĂ» devenir une superstar mondialement reconnue mais, au final, peu connaissent son histoire. AnnoncĂ© par le Roi PelĂ© lui-mĂȘme comme son successeur, il est finalement devenu un joueur anonyme dont l’histoire sert Ă prĂ©venir les jeunes talents en herbe : Ă 19 ans, le GhanĂ©en avait le monde Ă ses pieds mais, Ă cause de mauvais choix de carriĂšre et de blessures Ă rĂ©pĂ©tition, il n’a jamais percĂ©.Voici une nouvelle Ă©toile filante du football africain qui a brillĂ© de mille feux le temps de nous faire plaisir avant de disparaĂźtre brusquement. Grande rĂ©vĂ©lation de la Coupe du Monde U17 en 2007, le prodige des Black Stars Sadick Adams attisait alors les convoitises des plus grosses Ă©curies europĂ©ennes. Auteur de 4 buts lors de la prestigieuse compĂ©tition mondiale, le natif d’Accra s’était alors engagĂ© avec l’AtlĂ©tico Madrid en novembre 2007. Toutefois, celui qui Ă©tait promis Ă un avenir dorĂ© n’aura jamais rĂ©ussi Ă s’imposer chez la prestigieuse Ă©curie espagnole. Il a ensuite eu une carriĂšre pour le moins tortueuse. TransfĂ©rĂ© en Serbie au FK Vojvodina en dĂ©cembre 2009, il portera ensuite les couleurs de l’Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) , d’Al Nasr en Arabie Saoudite (Al-Ansar) avant de retourner au Ghana au Berekum Chelsea et d'enchaĂźner avec deux nouvelles expĂ©riences en Arabie Saoudite.DĂ©barquĂ© Ă l’Inter Milan Ă seulement 17 ans, l’ex attaquant des Super Eagles n’a pas tardĂ© Ă faire ses preuves en Serie A, inscrivant 49 rĂ©alisations avec les Nerazzurri et remportant notamment 4 titres, dont un championnat lors de la saison 2005-2006. PrĂ©sentĂ© alors par les mĂ©dias comme le futur « George Weah », le prodige des Super Eagles n’a ensuite jamais rĂ©ussi Ă confirmer son talent. De 2006 Ă 2016, il a Ă©tĂ© constamment en mode transfert, enchaĂźnant pas moins de sept clubs ! Il termine actuellement sa carriĂšre du cĂŽtĂ© de l’Empire Celeste sous les couleurs du Shanghai Shenhua.Le surdouĂ© Mohamed Kallon a dĂ©butĂ© en PremiĂšre division locale Ă l'Ăąge de 14 ans ! Plus jeune joueur Ă inscrire un but lors d'un match international (Ă l’ñge de quinze ans), le Sierra-LĂ©onais possĂšde une carriĂšre footballistique absolument inĂ©dite. Dix-huit clubs sur son curriculum vitĂŠ (dont l’Inter Milan et l’AS Monaco), dix pays diffĂ©rents : celui qui a disputĂ© trois saisons sous les couleurs de l’Inter est une vĂ©ritable idole dans son pays. Mais hĂ©las, en 20 ans de carriĂšre, il n’arrivera jamais Ă se hisser Ă la hauteur de son potentiel. En effet, entre graves blessures et une suspension pour dopage, l’attaquant Sierra-LĂ©onais a eu un parcours beaucoup trop instable. Personne ne pouvait croire qu’un tel talent finirait sans avoir un ballon d’or africain, pire encore avec un seul titre gagnĂ© en 20 ans de carriĂšre !Le meilleur buteur de l'histoire de la sĂ©lection ghanĂ©enne aurait pu sans doute devenir l’égal d’un Didier Drogba ou d’un Samuel Eto’o. Mais l’emblĂ©matique numĂ©ro 3 des Black Stars n’a pas fait les mĂȘmes choix de carriĂšre que l’Ivoirien et le Camerounais, passĂ©s par les plus grands clubs du « Vieux Continent ». Le GhanĂ©en, lui, a optĂ© pour une voie exclusivement lucrative, enchaĂźnant les destinations exotiques du cĂŽtĂ© de la Chine ou encore des Emirats.Le jeu de mots est facile mais appropriĂ© et nullement exagĂ©rĂ© : TrĂ©sor Mputu Mabi est un trĂ©sor, un joyau pur, une technique exceptionnelle, bref, un joueur qu’on admire regarder jouer. ConsidĂ©rĂ© comme le meilleur footballeur Ă©voluant en Afrique depuis plusieurs annĂ©es, le maĂźtre Ă jouer du TP Mazembe est aussi gĂ©nial qu’ingĂ©rable. L’enfant de Kinshasa dĂ©tient en effet une liste de coups de sang aussi longue que celle de ses exploits footballistiques avec, notamment, une suspension d’un an dĂ©crĂ©tĂ©e par la Fifa en aoĂ»t 2010, pour avoir tentĂ© de piĂ©tiner un arbitre. Sa rĂ©putation de Bad Boy a Ă©tĂ© certainement la raison principale pour laquelle aucun club europĂ©en n’a jamais pris le risque de l’enrĂŽler.