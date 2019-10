Ci-aprÚs la liste des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (28/10/2019)

Cette semaine, nos reprĂ©sentants africains sur leont Ă©tĂ© particuliĂšrement prolifiques, en inscrivant un total de 29 rĂ©alisations sur les terrains europĂ©ens. Auteur derĂ©alisations en seulementen ce dĂ©but de saison en Raiffeisen Super League suisse , le "serial-buteur" camerounais des Young Boys de Berne,, occupe largement la tĂȘte de notre Top 10 des meilleurs buteurs africains en Europe. Des performances exceptionnelles qui permettent Ă©galement Ă l'attaquant de 26 ans de trĂŽner au sommet du classement des meilleurs artificiers du championnat suisse. A lire aussi >> Suisse: Jean-Pierre NsamĂ© affole les compteurs A la seconde marche du podium, on retrouve deux expĂ©rimentĂ©s canonniers africains: l'artificier des LĂ©opards(33 ans/ 9 buts) et l'attaquant des Lions de la TĂ©ranga(34 ans, 9 unitĂ©s). Les deux vĂ©tĂ©rans devancent trois joueurs comptabilisantrĂ©alisations dans leurs escarcelles alors que l’exercice 2019/2020 n'est encore qu'Ă ses prĂ©mices: le buteur gabonais d'Arsenalle prodige nigĂ©rian du LOSCet la rĂ©vĂ©lation sĂ©nĂ©galaise du FC Metz,Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 7 buts 2) Sadio ManĂ© : 5 buts 3) Mohamed Salah : 5 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Victor Osimhen: 7 buts 2) Habib Diallo : 7 buts 3) Islam Slimani : 5 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Karl Toko-Ekambi : 5 buts 2) Samuel Chukwueze et Ramon Azeez : 2 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 4 buts 2) Dodi Lukebakio : 3 buts 3) Achraf Hakimi, Salif SanĂ© et Streli Mamba : 2 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Christian KouamĂ© : 4 buts 2) Gervinho : 2 buts 3) Franck KessiĂ©, Kevin-Prince Boateng, Alfred Duncan et Hamed Junior TraorĂš : 1 but