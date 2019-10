🔴 PSG-OM (4-0): «Je n'aime pas ça... » Malgré la victoire, Tuchel tacle ses joueurs !

TUCHEL : « Je n’aime pas ça du tout... »

TUCHEL : « ICARDI EST DE MIEUX EN MIEUX »

C’est une semaine exceptionnelle. Nous avons gagnĂ© les trois matchs aprĂšs la trĂȘve internationale, 4-1, 5-0 et 4-0. J’adresse toutes mes fĂ©licitations Ă l’équipe. Tout le monde pense que c’est facile et normal, mais rien n’est jamais facile et normal. Maintenant, on va bien rĂ©cupĂ©rer avant de jouer trois matchs contre Dijon, Bruges et Brest. Nous sommes heureux.Il manque encore quelques joueurs ! Edi (Cavani), Neymar, Idrissa Gueye, Thomas Meunier
 On ne fonctionne pas avec une Ă©quipe-type de onze joueurs, c’est impossible en jouant tous les trois jours. Tout le monde attend de nous des victoires, nous sommes Ă Paris pour ça, et pour ce faire, on a besoin de tous les joueurs.Pas du tout. Je n’ai aucun mal Ă le dire puisqu’on a manquĂ© de beaucoup de qualitĂ© en deuxiĂšme mi-temps. On a perdu toutes les statistiques importantes : touches dans la surface, frappes, frappes cadrĂ©es
 Il y a une grande diffĂ©rence entre les deux mi-temps et je n’aime pas ça du tout, je l’ai dit Ă l’équipe. On a souffert et nous sommes heureux de ne pas avoir encaissĂ© de but.Ils ont essayĂ© de jouer. Je dois dire que mon Ă©quipe a vraiment pris ce match comme un match important. On a montrĂ© la mentalitĂ© nĂ©cessaire pour jouer un Clasico. Il ne faut pas compter que sur la technique et la tactique, il faut aussi jouer avec le cƓur, ĂȘtre agressif. On a montrĂ© tout ça.Ça va trĂšs vite, vous avez raison. Il s’est adaptĂ© trĂšs vite Ă notre jeu. DĂšs son premier match contre le Real Madrid, il a montrĂ© qu’il pouvait nous aider, avec et sans ballon. A chaque entraĂźnement et Ă chaque match, il est de mieux en mieux. Il a gagnĂ© en confiance avec des buts et des passes dĂ©cisives. Tant mieux parce que ça nous apporte beaucoup de qualitĂ©s.Oui et non. Oui, parce que tout le monde change chaque jour. Il a Ă©tĂ© trĂšs sĂ©rieux aprĂšs sa blessure, c’était une pĂ©riode dure pour lui parce qu’il veut toujours jouer et marquer. C’était quelque chose de nouveau pour lui d’ĂȘtre blessĂ© plusieurs semaines. Maintenant, il se sent trĂšs libre, il est dĂ©terminĂ© et il a les qualitĂ©s pour faire des diffĂ©rences, tout le monde le sait. Tout le monde est invitĂ© prendre des responsabilitĂ©s, Ă chaque entraĂźnement, avant et aprĂšs dans le vestiaire.