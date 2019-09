🔴 PSG: Neymar sort du silence et tacle ses détracteurs !

AprĂšs la rencontre Brest-Rennes (0-0), Olivier LĂ©tang s'en est pris Ă l’arbitrage de ClĂ©ment Turpin.

LĂ©tang : « Quand une dĂ©cision ne nous est pas favorable, on n’engage pas ? »

Olivier LĂ©tang est un prĂ©sident en colĂšre. Samedi soir, une heure aprĂšs le coup de sifflet final du derby entre Brest et Rennes (0-0), le prĂ©sident rennais s’est fendu d’une interview publiĂ©e sur le site de son club. Il y critique vertement l’arbitrage de ClĂ©ment Turpin.En premiĂšre pĂ©riode, il y a penalty non sifflĂ© sur Raphinha. On a revu les images, il y avait faute. À aucun moment il y a eu consultation du VAR. Et il y a ce fait du match qui est assez important  », souffle l’ancien dirigeant du PSG. Le fait de match en question, un but annulĂ© aux Rennais aprĂšs consultation des images. Mais l’arbitre avait d’abord validĂ© ce but, et ce n’est qu’aprĂšs les nombreuses plaintes des joueurs brestois qu’il s’est dĂ©cidĂ© Ă aller voir son Ă©cran.Larsonneur, le gardien brestois, a Ă©tĂ© percutĂ© par son propre dĂ©fenseur et n’a pas pu intervenir, ensuite, sur un tir Ă bout portant de Raphinha. Sur les images, on voit le dĂ©fenseur brestois lĂ©gĂšrement poussĂ© en direction de son gardien, raison pour laquelle but a finalement Ă©tĂ© refusĂ© aux Rennais., quelque chose que je n’avais jamais connue, peste LĂ©tang. On s’aperçoit que sur les derniers matchs, cinq points se baladent quelque part. On ne va pas entrer dans la parano ou la thĂ©orie du complot mais il faut s’interroger., en colĂšre au moment de quitter le stade Francis-le-BlĂ©.