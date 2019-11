🔴 PSG : Neymar fera tout pour retourner au Barça ! (Mundo Deportivo)

« Tu aurais dĂ» naĂźtre BrĂ©silien » : cette sentence Ă©logieuse rendue par le Roien novembre 1971 enversrĂ©sume bien le talent hors norme du lĂ©gendaire buteur ivoirien, vedette deset. Malheureusement, le 13 novembre 2016, le football africain a perdu l'un de ses enfants les plus adorĂ©s, certainement l’un des meilleurs qu’ait enfantĂ© le Continent-mĂšre. ConsidĂ©rĂ© comme l’un des plus grands footballeurs ivoiriens de tous les temps, le meilleur buteur des Coupes d’Afrique des Nations 1968 (6 buts) et 1970 (8 buts), a portĂ© pendant 38 ans le statut de meilleur buteur de l’histoire de la plus prestigieuse des compĂ©titions africaines avec 14 rĂ©alisations. Ce record a tenu jusqu’à ce que l’ex capitaine des Lions Indomptables du Camerounle pulvĂ©rise enavecbuts au bout de cinq participations. Le mythique attaquant de l'ASEC Abidjan n'a lui eu besoin que de deux Ă©ditions pour inscrire ses 14 buts. C'est enque le jeune surdouĂ© ivoirien s’est rĂ©vĂ©lĂ© aux yeux du monde. En 1968, le pays dirigĂ© d'une main de fer par l'ex empereuraccueillait la sixiĂšme Ă©dition de la compĂ©tition qui rĂ©unissait huit nations., alias «l’Homme d'Asmara» termina alors le tournoi en tant que meilleur buteur avec 6 rĂ©alisations, dont un historique quintuplĂ© rĂ©alisĂ© face Ă l’Ethiopie pour sa toute premiĂšre participation Ă seulement 21 ans !En 1970 au, Laurent Pokou a continuĂ© de faire Ă©talage de tout son talent et a amenĂ© les ElĂ©phants de laen demi-finale de la CAN grĂące notamment Ă ses 8 buts. Cet exploit hors normes lui a permis de terminer pour la seconde fois meilleur buteur de la compĂ©tition. C’était dĂ©jĂ il y a 49 ans ! Dans l’histoire du football africain, peu de joueurs peuvent se targuer d’ĂȘtre devenus, de leur vivant, des lĂ©gendes mondialement reconnues.ne serait pas l’un des plus grands, mais peut-ĂȘtre le plus grand de tous ! A lire aussi >> RĂ©tro CAN : 1968, les LĂ©opards sur le toit de l’Afrique