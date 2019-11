🔴 PSG : Neymar de retour au Barça ? Son père brise enfin le silence !

NEYMAR N’IRA NULLE PART !



La rumeur évoquant des contacts entre le clan #Neymar et les dirigeants du Barça a de nouveau enflé ces dernières semaines. Le père du joueur s’est empressé de démentir pic.twitter.com/4OoGeKFm1n

— Foot 365 (@foot365) 11 novembre 2019

est toujours escortĂ© par les rumeurs Ă©voquant un Ă©ventuel retour dans son ancien club du. Il a mĂŞme fallu l’intervention du père et reprĂ©sentant de l’attaquant parisien dans les mĂ©dias brĂ©siliens pour calmer le jeu.Car plus de deux mois après la fermeture du mercato estival, plusieurs mĂ©dias rapportent encore des discussions entre les deux camps, Ă©voquant mĂŞme un voyage prochain deen Catalogne pour y discuter avec les dirigeants barcelonais.. « Il n’y a aucun plan pour me rendre Ă Barcelone », a-t-il encore dĂ©menti.BlessĂ© avec sa sĂ©lection lors d’un match face au NigĂ©ria et convalescent, Neymar est concentrĂ© sur sa saison au PSG, lui qui espère revenir sur les terrains après la trĂŞve internationale comme l’a rĂ©cemment confiĂ© son coĂ©quipier au sein du club de la Capitale Marco Verratti :« C’est sĂ»r qu’il est plus heureux quand il est sur le terrain, mais il travaille bien. Ă€ un moment, il a voulu partir. Il a eu des moments difficiles (…) Finalement, il est restĂ© et il s’entraĂ®ne mieux qu’avant. pour aider son Ă©quipe Ă aller le plus loin possible. », avait confiĂ© l’Italien au micro de Telefoot dimanche.