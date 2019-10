🔴 PSG: Neymar au Barça, le revirement de situation se confirme !

Sans ĂȘtre impressionnant, l'Olympique de Marseille a dominĂ© Strasbourg grĂące Ă un but marquĂ© dĂšs les premiĂšres minutes par Boubacar Kamara. Le club phocĂ©en rĂ©intĂšgre le top 5, tandis que le Racing s'enfonce en bas du classement.

Le debrief

L’instant T :

Juste avant la mi-temps, l’OM aurait pu faire le break au meilleur des moments sur une situation de contre-attaque mal nĂ©gociĂ©e par Bouna Sarr. L’ancien Messin n’a pas vu l’appel plein axe de Dario Benedetto et a provoquĂ© la grosse colĂšre de son coĂ©quipier argentin, finalement servi, mais ni au bon endroit, ni au bon moment. Dommageable mais aussi symptomatique des difficultĂ©s des Marseillais Ă jouer correctement quelques coups exploitables.

Les buts

Les tops et les flops

Boubacar KAMARA (7)

Dario BENEDETTO (7)

Anthony CACI (4)

La feuille de match

MARSEILLE - STRASBOURG : 1-0

Marseille

Strasbourg

Il fallait gagner, avec ou sans la maniĂšre. Les Marseillais ont rempli leur mission. AprĂšs quatre journĂ©es de championnat sans victoire, ils ont renouĂ© avec le succĂšs Ă l’occasion de la venue de Strasbourg au VĂ©lodrome ce dimanche soir. Le Racing n’a pas vraiment compliquĂ© la tĂąche de l’OM, qui n’a pas eu Ă forcer son talent pour prendre trois points. D’ailleurs, le boulot a Ă©tĂ© fait trĂšs rapidement puisque Boubacar Kamara a marquĂ© le premier but de la rencontre au bout de trois minutes. DerriĂšre, les hommes d’Andre Villas-Boas auraient pu profiter de cette entame idĂ©ale pour tenter des choses et se faire plaisir. Ils ont eu le contrĂŽle du match, se sont crĂ©Ă©s les meilleures occasions, mais ont toutefois manquĂ© de justesse dans le dernier geste pour faire le break. Evidemment, le public du VĂ©lodrome aurait bien aimĂ© vibrer un peu plus, mais malgrĂ© un avantage trĂšs court de bout en bout, il n’est pas certain qu’il ait vraiment tremblĂ©, tant l’adversaire a Ă©tĂ© inoffensif.19eme de Ligue 1 avant le coup d’envoi de ce match Ă Marseille, Strasbourg avait impĂ©rativement besoin de ne pas revenir bredouille du sud de la France. Mais Ă part un nul, on se demande ce qu’était venu chercher le club alsacien. Trop dĂ©fensif, le onze alignĂ© par Thierry Laurey a parfois mis sous pression le bloc marseillais, surtout quand la paire Bellegarde-Sissoko s’est autorisĂ©e des percussions plein axe. Mais dans l’ensemble, tout a Ă©tĂ© trop brouillon pour crĂ©er du danger. Des passes simples soit imprĂ©cises, soit mal dosĂ©es, et un avant-centre, Ludovic Ajorque, sevrĂ© de bons ballons. La deuxiĂšme pĂ©riode s’est mĂȘme Ă©tirĂ©e en longueur, jusqu'au penalty transformĂ© par Kevin Strootman Ă la 95eme, et on a donc eu le temps de dresser un constat : les semaines passent et le vainqueur de la derniĂšre Coupe de la Ligue semble Ă court de solutions techniques et tactiques pour lancer une saison qui ne dĂ©marre pas. Ce dimanche soir, Strasbourg devient mĂȘme lanterne rouge Ă la place de Dijon. L’OM grimpe de son cotĂ© au 4eme rang. Une bonne façon de prĂ©parer Paris.But de l’OM ! Benedetto se charge d’un coup-franc excentrĂ© cĂŽtĂ© gauche. Son tir est dĂ©viĂ© par le mur strasbourgeois et revient dans les pieds de Strootman au deuxiĂšme poteau. Le NĂ©erlandais remise vers Kamara qui tire de prĂšs. Ajorque est sur la trajectoire, touche le ballon et ne laisse aucune chance Ă sels d’intervenir.Penalty pour l’OM ! Benedetto efface Simakan d'un crochet dans la surface, et chute au contact du dĂ©fenseur strasbourgeois. L'Argentin laisse Strootman tirer et le NĂ©erlandais valide le succĂšs de son Ă©quipe.De retour de suspension, Boubacar Kamara a marquĂ© son premier but de la saison, avec un peu de rĂ©ussite, dĂšs l’entame du match. Le dĂ©fenseur marseillais a aussi fait le boulot avec autoritĂ© pour protĂ©ger Mandanda derriĂšre lui. Rassurant.Il n’a pas marquĂ© mais a encore montrĂ© une intelligence de jeu et un sens du combat qui feront, c’est sĂ»r, des dĂ©gĂąts en Ligue 1 cette saison. Dario Benedetto est aussi celui par qui presque toutes les occasions de l’OM sont passĂ©es ce dimanche. C'est aussi lui qui obtient un penalty dans le temps additionnel.Pour sa premiĂšre de la saison aprĂšs une longue absence, Anthony Caci n’a pas dĂ©gagĂ© beaucoup de sĂ©rĂ©nitĂ© derriĂšre. Sur le cĂŽtĂ© droit de la dĂ©fense strasbourgeoise, l’international Espoirs a souvent souffert, notamment en vivacitĂ©. C’est lui concĂšde bĂȘtement le coup-franc sur lequel l’OM ouvre le score.Temps pluvieux – Pelouse en bon Ă©tat: M.Brisard (: B.Kamara (3eme) et Strootman (95eme sp) pour l’OM: Caleta-Car (26eme), Sakai (53eme) et Benedetto (73eme) pour l’OM - Bellegarde (78eme) et L.KonĂ© (92eme) pour StrasbourgMandanda (cap) () – B.Sarr (), B.Kamara (), Caleta-Car (), Sakai () puis Amavi (87eme) - Strootman (), M.Lopez (), Rongier () - Germain () puis M.AkĂ© (75eme), Benedetto (), Radonjic () puis Khaoui (66eme): Y.PelĂ© (g), Lu.Perrin, Nkounkou, Philiponeau: A.Villas-BoasSels () – Caci () puis Da Costa (68eme), L.KonĂ© (cap) (), Simakan (), Carole () - Bellegarde (), I.Sissoko () - Lala (), Thomasson (), Y.Fofana () puis Zohi (82eme) - Ajorque () puis Mothiba (68eme): B.Kamara (g), Ndour, Prcic, LiĂ©nard: T.Laurey