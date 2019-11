🔴 PSG: Manchester United passe à l'offensive pour Thomas Tuchel !

Libre de tout contrat, José Mourinho intéresserait fortement le Bayern Munich. Selon La Gazzetta dello Sport, le Portugais pourrait remplacer Niko Kovac sur le banc bavarois.

Kovac sur la sellette, Mourinho comme priorité ?



L’ombra di Josè #Mourinho sulla panchina di Niko #Kovac. Ennesimo flop del #BayernMunchen, travolto 5-1 dall’Eintracht. Il croato nelle prossime gare non può più sbagliare e si gioca la panchina dei bavaresi. #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2019

Suite à la claque reçue sur la pelouse de l’ Eintracht Francfort (5-1), samedi après-midi, Niko Kovac, l’entraîneur du Bayern Munich, se retrouverait une nouvelle fois menacé. Alors que les Bavarois comptent quatre points de retard sur le Borussia Mönchengladbach,Et ceci malgré un engagement courant jusqu’en juin 2021. Alors que les noms de Mauricio Pochettino, Ralf Rangnick et Erik ten Hag sont évoqués, les dirigeants munichois auraient une autre priorité.Selon les informations de nos confrères de La Gazzetta dello Sport, la piste la plus chaude mènerait à José Mourinho (56 ans). Libre de tout contrat, l’ancien coach de Manchester United ferait office de priorité. En cas de nouvelle(s) contre-performance(s) de la part des partenaires de Robert Lewandowski, l’actuel quatrième de Bundesliga pourrait décider de remplacer l’ex-sélectionneur de la Croatie par le « Special One ». «, avait-il expliqué lors d’une interview accordée à The Coache's Voice. Si quelqu'un me donne un incroyable contrat de dix ans et me dit que l’objectif est de rester dans la première partie du tableau, qu’être 7eme ou 8eme est parfait, alors ce n’est pas pour moi. C’est ma nature. »