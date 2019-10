🔴 PSG : la tendance se confirme pour Neymar-Barcelone

Avec toujours zĂ©ro point au compteur en Ligue des Champions, Lille s'apprĂȘte Ă disputer une rencontre cruciale ce mardi soir face Ă Valence.

Galtier : « On a du mal à confirmer »

Un manque d’humilitĂ© ?

« Je ne pensais pas que nous n’aurions aucun point aprĂšs deux journĂ©es, et heureusement que je n’envisageais pas cette hypothĂšse. Maintenant, il est Ă©vident que tout va se jouer contre Valence. Aussi bien pour rester dans la course Ă la qualification que pour espĂ©rer ĂȘtre reversĂ©s en Ligue Europa. » Au sortir de la dĂ©faite contre Chelsea (1-2), Christophe Galtier n’a pas eu besoin de se plonger dans des calculs d’une grande complexitĂ© pour mesurer l’importance de la double confrontation Ă venir entre Lille et Valence. ScotchĂ©s Ă la derniĂšre place du groupe H, les Nordistes sont dos au mur au moment d’accueillir les Merengots ce mercredi (21h00). Gagner - ou, a minima, ne pas perdre - s’avĂšre primordial pour le LOSC, sous peine d’hypothĂ©quer sĂ©rieusement ses chances d’ĂȘtre toujours europĂ©en en fĂ©vrier prochain. Mais ce ne sera pas le seul enjeu de cette rencontre cruciale.Il ne faut en effet pas se fier aux apparences : mĂȘme si leur bilan comptable n’est pas dĂ©sastreux (15 points, soit seulement deux de moins que Reims, troisiĂšme), les Lillois rĂ©alisent un dĂ©but d’exercice 2019-20 dĂ©cevant par rapport au niveau de jeu affichĂ© lors de la saison prĂ©cĂ©dente. Samedi, ils ont d’ailleurs logiquement chutĂ© Ă Toulouse (2-1) au terme d’une prestation indigente. « On est dans un moment difficile, a concĂ©dĂ© Galtier Ă l’issue du revers concĂ©dĂ© au Stadium. On ne cherche pas des excuses. On a du mal Ă confirmer. Confirmer, c’est la marque des grands. » Et pour l’instant, les Dogues n’arrivent pas Ă retrouver les ingrĂ©dients qui leur avaient permis de finir sur la deuxiĂšme marche du podium de la Ligue 1 en mai dernier. Surtout Ă l’extĂ©rieur, oĂč ils n’ont toujours pas goĂ»tĂ© Ă la victoire depuis dĂ©but aoĂ»t (deux nuls, trois dĂ©faites).DĂ©jĂ buteur Ă sept reprises en championnat, le surprenant Victor Osimhen a plus d’une fois sorti ses coĂ©quipiers de l’orniĂšre et peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme l’une des rares satisfactions dans le club du Nord. D’autres recrues, comme Yusuf Yazici ou Renato Sanches, sont quant Ă elles bien moins convaincantes pour le moment. Jonathan IkonĂ© et Jonathan Bamba sont de leur cĂŽtĂ© mĂ©connaissables depuis le dĂ©part de Nicolas PĂ©pĂ©, l'autre membre de la « BIP-BIP », chez Arsenal. Mais d’aprĂšs Galtier, le problĂšme serait davantage d’ordre collectif. « Si on ne retrouve pas de l’humilitĂ© et l’envie de faire quelque chose ensemble, on se dirige vers des moments difficiles, » a prĂ©venu l’ancien coach de Saint-Etienne. Dans ce contexte propice au doute, Benjamin AndrĂ© et ses coĂ©quipiers seraient donc bien inspirĂ©s de s’imposer ce mercredi. Pour rassurer leurs supporters. Et pour se rassurer eux-mĂȘmes.