🔴 PSG: la folle rumeur qui envoie Kylian Mbappé à la Juventus !

#FCB 🔵🔴 | La decisión que ya ha comunicado Ansu Fati https://t.co/2zQmaVfh9g pic.twitter.com/94Tflcwnos — Diario SPORT (@sport) 7 septembre 2019

SPORT : Ansu Fati, né en Guinée-Bissau, mais qui a déménagé en Espagne à l'âge de six ans, veut jouer pour l'Espagne. L’attaquant a pris cette décision et il l’a déjà fait savoir à Barcelone par l’intermédiaire de G. Amor qui a transféré ce souhait à la Fédération espagnole. pic.twitter.com/M7lMmsI5BR — FR-Barça (@FRBarca__) 7 septembre 2019

Quand on est footballeur de haut niveau, ĂŞtre binational, c'est devoir faire face Ă un sacrĂ© dilemme. En effet, le jeune prodige du FC Barcelone,(16 ans), doit se dĂ©cider entre laet l'. Un choix cornĂ©lien qu'ont dĂ» faire tous les joueurs possĂ©dant une double nationalitĂ©. >> Drogba, Bakambu, KanoutĂ©, Aubameyang… ces binationaux qui ont optĂ© pour leur patrie d’origine Bissau-guinĂ©en ou Espagnol ?ou? Dans un entretien accordĂ© cette semaine Ă Sport , le dĂ©sormais(16 ans et 304 jours)" dit n’envisager de jouer que pour l'" aurait clairement affirmĂ© ce prometteur ailier Ă sa direction barcelonaise.NĂ© et grandi Ă, Ansu Fati dĂ©tient actuellement le passeport bissau-guinĂ©en. Il est arrivĂ© dans la PĂ©ninsule IbĂ©rique Ă l’âge de six ans. Pour vĂŞtir dans quelques annĂ©es le maillot de la, il doit d'abord acquĂ©rir la nationalitĂ© espagnole. Le quotidien ibère Sport affirme que les mĂ©canismes sont en cours et que laa demandĂ© aux autoritĂ©s d'accĂ©lĂ©rer le processus pour pouvoir compter sur le joueur le plus rapidement possible.