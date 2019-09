🔴 PSG : la Cadena SER dévoile l'offre détaillée du Barça pour Neymar

Offre détaillée pour #Neymar:

Le club catalan a jugĂ© trop Ă©levĂ©es les exigences du PSG en vue d’un Ă©ventuel transfert cet Ă©tĂ©. Ce vendredi, la Cadena SER revient d’ailleurs sur l’ultime offre du Barça, censĂ©e convaincre Leonardo et tout le board du club de la capitale.A lire aussi >> PSG : Neymar va-t-il quitter cet hiver ? Les rĂ©vĂ©lations d'El Chiringuito Le Barça a proposĂ© 115 millions d’euros, plus 15 qui seraient venus s’ajouter en paiement diffĂ©rĂ©. Une somme intĂ©ressante, Ă condition d’avoir des joueurs de gros calibres en plus dans la transaction. Or, le FC Barcelone avait, selon le mĂ©dia espagnol, dĂ©cidĂ© d’envoyer Ivan Rakitic, dont la valeur a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 70 millions d’euros (oui oui), et Jean-Clair Todibo, estimĂ©e Ă 25 millions d’euros par les Blaugrana. Ousmane DembĂ©lĂ© a refusĂ© de partir en prĂȘt ce qui a dĂ©finitivement enterrĂ© les espoirs barcelonais.Le Paris Saint-Germain ne s’est pas contentĂ© de refuser des propositions du FC Barcelone. D’autres clubs se sont bel et bien intĂ©ressĂ©s Ă Neymar. Le Real Madrid ? Peut-ĂȘtre. La Juventus ? Plus certainement. En effet, d’aprĂšs la BBC, le club turinois a formulĂ© une offre au champion de France pour tenter de lui arracher l’attaquant brĂ©silien. Mais celle-ci a, Ă©videmment, immĂ©diatement Ă©tĂ© rejetĂ©e par le club de la Capitale.D’aprĂšs le mĂ©dia, la Vieille Dame Ă©tait prĂȘte Ă investir 100 millions d’euros et Ă ajouter Paulo Dybala dans le deal pour recruter la superstar auriverde. On peut aisĂ©ment deviner que le montant a Ă©tĂ© jugĂ© insuffisant par la direction parisienne, puisqu’elle a Ă©galement dĂ©clinĂ© des chĂšques plus importants de la part du Barça.A lire aussi >> Ce que la Juventus a offert pour Neymar