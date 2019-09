🔴 PSG : Dénouement imminent pour le feuilleton Neymar au Barça !

Eric-Maxim Choupo-Moting peut s’en vanter. ConsidĂ©rĂ© comme le joueur le plus « indĂ©sirable » du Parc des Princes depuis la fin de la saison derniĂšre, l’attaquant camerounais est aujourd’hui le joueur le plus dĂ©cisif du Paris Saint-Germain. Lors des deux rencontres consĂ©cutives qu’il a disputĂ©es en Ligue 1, tous en tant que titulaire, le capitaine des Lions Indomptables a inscrit au total 3 buts et s’est illustrĂ© en grand artisan des victoires du PSG respectivement contre Toulouse (4-0) et le FC Metz (0-2). Neymar est prĂ©venu. Si la star brĂ©silienne boude les stades en espĂ©rant quitter la capitale française, Eric-Maxim Choupo-Moting lui, est en train de prouver que cette annĂ©e, Tuchel peut compter sur lui pour enfiler les buts. « Je sais qu'il est un gars qui veut prendre ses responsabilitĂ©s et qui peut le faire Ă un trĂšs haut niveau. Pour moi, il reste un joker, un gars qui peut nous aider dans une situation. Quand tout le monde est lĂ , il peut nous aider durant les 15 ou 20 derniĂšres minutes. Il n'a pas beaucoup marquĂ© l'an passĂ© et il a retrouvĂ© cette qualitĂ©. C'est le plus important et c'est nĂ©cessaire », a dĂ©clarĂ© l’entraineur parisien au sujet de Choupo-Moting, dans des propos rapportĂ©s par Culture PSG. Auteur en effet d’un doublĂ© lors de la rĂ©ception de Toulouse il y a une semaine, le Camerounais a de nouveau rugi vendredi Ă Metz. MĂȘme s’il a Ă©tĂ© peu trouvĂ© par ses partenaire, l'international camerounais s’est montrĂ© altruiste au fil des minutes altruiste notamment sur sa premiĂšre occasion de la partie. A la bataille pour reprendre un coup franc de Verratti sur le cĂŽtĂ© droit, Eric-Maxim Choupo-Moting a devancĂ© Boye pour ajuster Oukidja d'une tĂȘte smashĂ©e (0-2, 43e). « Je suis content d'avoir marquĂ© de la tĂȘte. Tant que le coach me laisse jouer, je donne mon meilleur et c'est encore mieux si je marque », a dĂ©clarĂ© le buteur camerounais au micro de Cana +.