PSG - COUP DE TONNERRE !! Neymar aurait décidé de revenir au FC Barcelone !

NEYMAR N’IRA NULLE PART !

La rumeur évoquant des contacts entre le clan #Neymar et les dirigeants du Barça a de nouveau enflé ces dernières semaines. Le père du joueur s’est empressé de démentir pic.twitter.com/4OoGeKFm1n — Foot 365 (@foot365) 11 novembre 2019

est toujours escorté par les rumeurs évoquant un éventuel retour dans son ancien club du. Il a même fallu l’intervention du père et représentant de l’attaquant parisien dans les médias brésiliens pour calmer le jeu. Car plus de deux mois après la fermeture du mercato estival, plusieurs médias rapportent encore des discussions entre les deux camps, évoquant même un voyage prochain deen Catalogne pour y discuter avec les dirigeants barcelonais.. « Il n’y a aucun plan pour me rendre à Barcelone », a-t-il encore démenti.Blessé avec sa sélection lors d’un match face au Nigéria et convalescent, Neymar est concentré sur sa saison au PSG, lui qui espère revenir sur les terrains après la trêve internationale comme l’a récemment confié son coéquipier au sein du club de la Capitale Marco Verratti : « C’est sûr qu’il est plus heureux quand il est sur le terrain, mais il travaille bien. À un moment, il a voulu partir. Il a eu des moments difficiles (…) Finalement, il est resté et il s’entraîne mieux qu’avant.pour aider son équipe à aller le plus loin possible. », avait confié l’Italien au micro de Telefoot dimanche.