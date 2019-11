« Neymar ? Nous n'écartons jamais son transfert !»

Lors d'un entretien accordĂ© ce dimanche au quotidien espagnol, le directeur technique du, n’a pas fermĂ© la porte Ă un Ă©ventuel retour deÂen! Après l’échec des nĂ©gociations lors du dernier Mercato d’étĂ©, il n’est pas question de fermer la porte Ă l’attaquant international brĂ©silien du«Â a indiquĂ© le dirigeant catalan au sujet du natif de Mogi das Cruzes.On a commencĂ© Ă nĂ©gocier et on a vu dès le dĂ©but que le prix fixĂ© n’était pas celui que valait le joueur. On ne pouvait pas payer n’importe quelle quantitĂ©. »Selona bel et bien Ă©mis le souhait de faire son come-back au FC Barcelone«, poursuit l’ancien dĂ©fenseur de l’équipe de France avant d'ajouter:«On suit toujours les top joueurs. On surveille sa forme et comment se dĂ©roule sa saison. Chaque Mercato est diffĂ©rent, mais nous n’écartons jamais son transfert. »Alors quese prĂ©pare Ă faire son retour de blessure, la formation entraĂ®nĂ©e parsemble effectivement partie pour effectuer une nouvelle tentative dans les prochains mois selon, mĂŞme si d’autres noms sont aussi Ă©voquĂ©s (Aubameyang ? Martinez ?).