🔴 PSG - Coup de théâtre: Thomas Tuchel vers Manchester United en 2020 !

Dans les colonnes du quotidien, Record, KrĂ©pin Diatta est revenu sur ses dĂ©buts avec l’équipe nationale du SĂ©nĂ©gal. Le jeune international sĂ©nĂ©galais s’est aussi exprimĂ© sur son intĂ©gration dans la sĂ©lection sĂ©nĂ©galaise.Â

« Mon intĂ©gration n’a pas Ă©tĂ© du tout difficile parce que j’ai trouvĂ© des aĂ®nĂ©s qui ont Ă©tĂ© accueillants et m’ont ouvert les portes. Ils m’ont automatiquement mis dans le bain en me montrant le chemin. Si on arrive dans une Ă©quipe nationale comme ça et qu’on rencontre des joueurs aussi formidables, l’intĂ©gration ne peut ĂŞtre que facile », a expliquĂ©Â KrĂ©pin Diatta sur son intĂ©gration.Â