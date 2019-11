🔴 PSG - Coup de théâtre: Neymar veut retourner au Barça !! (Mundo Deportivo)

Naby Sarr est actuellement à Thiès pour prendre part à son premier match avec les lions de la Téranga. Le jeune défenseur de Charlton est convoqué par Aliou Cissé en vue des deux premiers matches des éliminatoires de la CAN 2021 du Sénégal contre le Congo et l’Eswatini. Le néo international sénégalais s’est exprimé face à la presse après la première séance d’entraînement des lions. Mouhamadou-Naby Sarr s’est entraîné pour la première fois devant le public sénégalais au stade Lat Dior de Thiès « « c’est chaleureux, cela fait plaisir, c’est tout un peuple qui est derrière nous, cela va nous permettre de faire un bon résultat. Il y’a de très bons joueurs, je suis heureux d’intégrer ce groupe de bons joueurs. C’est un groupe de qualité et je pense qu’on peut faire de bonnes choses », a commenté le défenseur sénégalais. Fils d’un ancien international sénégalais, Boubacar Sarr Locotte, le joueur de Charlton (D2 Anglaise) veut faire mieux que son père « quand on est fils de quelqu’un, on s’y attend forcement. J’essayerai de faire plus que lui (Boubacar Sarr Lacotte). Je viens en tant que lion de la Téranga, si le coach me fait jouer comme arrière gauche je jouerai arrière gauche, s’il me met dans l’axe, j’y serai et si je dois être sur le banc, je serai sur le banc, il ‘a pas de problème moi je serai à la disponibilité ».