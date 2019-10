LA RUMEUR

POURQUOI ON Y CROIT

POURQUOI ON N’Y CROIT PAS

NOTRE AVIS : MERCATOX



Le 10 Sport et SPORT soufflent qu’un possible échange entre le PSG et le FC Barcelone pourrait se présenter à l’été 2020. Dans le cas où Antoine Griezmann ne parviendrait pas à trouver ses marques aux côtés de Lionel Messi, il pourrait être envoyé à Paris avec une somme d’argent pour que les Blaugrana récupèrent Neymar.Les débuts de Griezmann au Barça sont clairement compliqués. Il a certes inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Mais l’attaquant des Bleus reste sur des prestations insipides quand il est aligné avec Lionel Messi et n’a pas vraiment brillé jusqu’à maintenant en Ligue des Champions. Les dirigeants catalans, sous la pression de l’Argentin, dont l’amitié avec Neymar n’est plus à documenter, pourraient être tentés de se servir de « Grizou » comme monnaie d’échange. Avec un avantage non négligeable : une complicité technique déjà en place avec Kylian Mbappé de par le temps passé chez les Bleus. Au sortir de l’Euro 2020, elle pourrait encore s’être affinée. Un vrai atout pour Paris, qui pourrait recouvrir un aspect marketing important pour un Griezmann attentif à son image et développement de sa marque.Autour de 150 millions d’euros pour Philippe Coutinho, 120 pour Ousmane Dembélé et la même somme pour Griezmann : le FC Barcelone dépense sans compter dans l’espoir de trouver le parfait complément à Messi. Sans succès pour l’instant. Mais il lui sera difficile de se résoudre à un nouvel accident industriel en abandonnant le projet Griezmann au bout d’un an. Il n’y a aucune raison pour que la mayonnaise ne finisse pas prendre au Camp Nou et le temps ne devrait que favoriser l’intégration du natif de Mâcon. En cas de départ de Neymar, Paris pourrait aussi choisir de confier les clés du camion à Mbappé, dans l’espoir de le convaincre de ne pas se contenter de trois saisons dans la Capitale avant d’aller voir ailleurs (Real Madrid ?). Lui remettre un personnage charismatique dans les pattes ne serait pas idéal comme message.Le PSG et le FC Barcelone entretiennent des relations exécrables, ce que l’été passé a confirmé. Un tel échange entre deux joueurs de cette dimension réclame des concessions de tellement de parties qu’il parait hautement improbable. En particulier après une petite année seulement de Griezmann chez les Blaugrana.Lionel Messi (FC Barcelone) : « Griezmann ? Evidemment, nous n’avons aucun problème »