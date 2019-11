🔴 OM : L’énorme aveu de Lucas Ocampos sur son départ de Marseille !

En contact avec Nantes, Hatem Ben Arfa, le milieu offensif actuellement libre, aurait finalement stoppé les discussions, d'après Ouest-France.

Depuis plusieurs jours, il est question d’une possible signature d’Hatem Ben Arfa à Nantes. Le milieu offensif français est libre depuis son départ de Rennes en fin de saison dernière. Un contact aurait été établi entre son entourage et Waldemar Kita, et Christian Gourcuff ne s’était pas opposé à sa venue lors de sa conférence de presse de vendredi, avant la défaite des Canaris à Bordeaux (2-0) . Une défaite à l’issue de laquelle, ce dimanche, l’entraîneur nantais s’est montré plus expéditif sur le sujet. « Je peux vous parler du match, c’est tout », a répondu l’ancien coach de Rennes et de Lorient. Pour cause, selon Ouest-France,Les discussions auraient capoté au moment de parler salaire. Sauf rebondissement, HBA ne viendra donc pas renforcer l’effectif du FCN.