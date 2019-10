🔴 Neymar veut trouver un accord avec le Barça

"Romelu est comme un fils pour moi. Quand il est arrivĂ© Ă Chelsea, il y a eu immĂ©diatement un dĂ©clic entre nous. Il savait littĂ©ralement tout sur moi, il pouvait dĂ©crire en dĂ©tail tous mes buts et il savait avec quelles chaussures de football j’avais jouĂ©. Mais ce n’est pas grĂące Ă cette connaissance que nous nous sommes bien entendus, c’est grĂące Ă sa personnalitĂ©", tĂ©moigne-t-il dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Les annĂ©es ont passĂ©, mais Drogba et Lukaku ont entretenu cette relation particuliĂšre. "Il montre du respect pour tout le monde. Maintenant, il arrive rĂ©guliĂšrement que nous ayons des contacts. Il sait qu’il peut toujours venir Ă moi”, rĂ©vĂšle-t-il. Quant aux critiques dont Romelu Lukaku fait rĂ©guliĂšrement l’objet, l’ancien footballeur ivoirien estime que cela montre qu’il est “"au sommet du monde”". “Ce n’est que plus tard que les supporters se rendront compte Ă quel point Romelu Ă©tait bon en regardant ses exploits. Maintenant, ils sont habituĂ©s Ă des performances phĂ©nomĂ©nales, mais il arrivera un moment oĂč ce ne sera plus le cas. Et alors il ne restera que la mĂ©moire. Romelu n’est pas encore Ă son sommet, il a encore une belle marge de progression. Il ne fait que s’amĂ©liorer”, complimente Didier Drogba.