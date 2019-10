🔴 Mondial U17 : 8 lionceaux exclus pour fraude sur l’âge !

L'ancien attaquant des Reds de Liverpool a indiquĂ© que l'heure est au rassemblement. «Je crois qu’il (Aliou CissĂ©) a les Ă©paules et la tĂȘte pour pouvoir assumer ses choix. Il n’a pas un mĂ©tier trĂšs facile. C’est comme le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou le maire. Ils sont critiquĂ©s. Mais est-ce que lorsqu’on sera Ă leur place, on fera mieux? On veut un SĂ©nĂ©gal uni oĂč les gens sont ensemble. Notre rĂŽle, c’est de soutenir le PrĂ©sident, les maires, les dĂ©putĂ©s», a-t-il indiquĂ©. «Aliou est un ami. C’est vrai qu’à un moment donnĂ©, on n’était pas d’accord. Maintenant, tout est rentrĂ© dans l’ordre. On va se voir pour aider le football sĂ©nĂ©galais», a-t-il ajoutĂ©. A lire aussi >> Liverpool : Salah-ManĂ©, l'avis d'El-Hadji Diouf ! A l’occasion, l’ancien international sĂ©nĂ©galais et double ballon d’or africain, dans son costume de rassembleur, est revenu sur le diffĂ©rend entre Aliou CissĂ©, entraĂźneur de l’équipe nationale et Mayacine Mar, directeur technique national (Dtn). «Je n’ai pas de commentaire Ă faire. L’heure est au rassemblement. S’il y a des querelles, il faut les arrĂȘter. Ces jeunes (les Lions) n’ont pas besoin de cela. Ils ont besoin d’ĂȘtre concentrĂ©s» pour atteindre les objectifs. El Hadji Diouf fera remarquer que l’équipe nationale du SĂ©nĂ©gal a un groupe qui peut lui permettre de gagner la coupe d’Afrique. «Mais pour la coupe du monde, on n’est pas encore prĂȘts. C’est pourquoi je dis qu’il faut aller Ă©tape par Ă©tape. Il faut gagner la coupe d’Afrique d’abord et aprĂšs, on parlera de la coupe du monde», a-t-il poursuivi. «On n’est pas dans les comparaisons. Sadio ManĂ© est en train de faire sa route. Je suis trĂšs content pour lui. Le problĂšme, ce n’est pas qui a mieux fait en Ă©quipe nationale ou Ă Liverpool. Il ne faut pas le perturber», a-t-il continuĂ© avant de conclure : «J’ai fait rĂȘver. Sadio est en train de faire rĂȘver. Ce qui est important, c’est de voir un fils du pays s’éclater dans la vie, donner du bonheur Ă son pays», dira-t-il. Il juge que Sadio ManĂ© fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et s’il n’est pas citĂ© parmi le top 10, c’est parce qu’il est noir. «Etre Africain est un handicap. A la place de Sadio ou Salah, je ne regarderais mĂȘme pas si je suis dans le top 10 ou le top 100. L’essentiel, c’est de marquer son Ă©poque et il l’a fait. Les gens jugeront. Le plus important, c’est qu’il soit heureux de faire ce qu’il a envie de faire». A lire aussi >> El-Hadji Diouf ouvre le feu sur Samuel Eto'o Fils !