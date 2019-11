🔴 Mercato : le PSG ne lâche pas ce gardien de classe mondiale

En difficultĂ© depuis qu’il est arrivĂ© du LOSC l’étĂ© dernier, le BrĂ©silien Thiago Mendes admet qu’il n’est pas Ă la hauteur des attentes mais il a bon espoir de se relancer progressivement.

Thiago Mendes : « Garcia a remis nos tĂȘtes Ă l’endroit »

Thiago Mendes fait partie de ces joueurs qui ont symbolisĂ© la mauvaise passe lyonnaise durant le premier quart du championnat. RecrutĂ© Ă Lille au sortir d’une saison oĂč il s’est beaucoup illustrĂ©, le milieu de terrain brĂ©silien n’est pas parvenu jusqu’ici Ă reproduire chez les Gones les mĂȘmes performances qu’il rĂ©alisait en terre nordiste . Toutefois, l'ex-joueur de Sao Paulo est parfaitement conscient qu’il doit mieux faire. C’est le message qu’il lance aux supporters, tout en exprimant sa volontĂ© de rebondir au plus vite.Dans un entretien accordĂ© Ă L’Équipe, le numĂ©ro 12 de l'OL explique qu’il y a des facteurs qui ont perturbĂ© son adaptation Ă Lyon, Ă commencer par le chemin de croix que traversait l’équipe : «C'est vrai aussi pour d'autres. Le manque de rĂ©sultats, ça touche une Ă©quipe entiĂšre ». Depuis quelques matchs, cela va un peu mieux pour la formation rhodanienne et il a bon espoir de monter lui-mĂȘme progressivement en puissance : « Je suis passĂ© par un moment difficile, mais je pense qu'il faut aussi ĂȘtre un peu patient. On vient d'enchaĂźner deux victoires aprĂšs une sĂ©rie de rĂ©sultats trĂšs nĂ©gatifs. Petit Ă petit tout se rĂ©pare, se rĂšgle. Naturellement, je dirais. Ces deux victoires nous ont remontĂ© le moral ».Avec la prĂ©sence de Sylvinho sur le banc en dĂ©but de saison, le contexte semblait pourtant idĂ©al pour Thiago Mendes afin qu’il rĂ©ussisse ses premiers pas avec l’OL. Finalement, ça n’a pas Ă©tĂ© le cas. «, indique l’ancien Lillois. Le manque de rĂ©sultats met le feu, et dans ces cas-lĂ , ça retombe sur l'entraĂźneur. Son travail est remis en cause et voilĂ , il a Ă©tĂ© dĂ©mis de ses fonctions. Rudi Garcia est arrivĂ©, le travail est diffĂ©rent, il a remis nos tĂȘtes Ă l'endroit : ce n'Ă©tait pas possible d'ĂȘtre Ă deux points de la relĂ©gation. Lyon est un grand club, qui doit toujours viser la premiĂšre partie du classement, le titre ». Et quelle est la diffĂ©rence avec Garcia ? La rĂ©ponse de l’intĂ©ressĂ© : « Ils sont opposĂ©s en quelque sorte, dans le contrĂŽle du ballon, la maniĂšre d'aborder le jeu offensif. AprĂšs, Rudi Garcia n'aime pas encaisser de but, comme Sylvinho !».Pour finir, Thiago Mendes est aussi revenu sur les piques que lui a adressĂ© publiquement le prĂ©sident Jean-Michel Aulas : « C'est le patron, il a droit de dire ce qu'il veut. Nous, les joueurs, n'avons qu'Ă Ă©couter, baisser la tĂȘte et travailler. Il avait raison, moi j'ai toujours essayĂ© de rester concentrĂ© sur mon travail. Maintenant, je suis sur le bon chemin, j'espĂšre qu'il en sera ainsi jusqu'Ă la fin de la saison. Ici, j'ai dĂ©couvert une autre mentalitĂ©, Juni m'a reçu Ă bras ouverts, le prĂ©sident aussi. Il m'a seulement demandĂ© de bien faire ce que j'aime le plus, c'est-Ă -dire jouer au football. » Une bonne prestation contre Benfica ce mardi , conjuguĂ©e Ă un succĂšs de l’équipe, pourrait clairement l’aider Ă retrouver grĂące auprĂšs de ceux qui ont fait de lui la quatriĂšme recrue la plus chĂšre de l’histoire du club (22 M€ + des bonus).