🔴 FLASH : PSG - le gros coup de tonnerre pour Neymar !

L'agent de Nicolas Pepé est actuellement à Naples. Les négociations prévoient d'inclure Adam Ounas dans le deal. (@DiMarzio)

"Si Nicolas Pépé préférerait le PSG ? Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il devrait aller découvrir un football différent du football français", a indiqué le président du LOSC à Tuttosport. Gérard Lopez a révélé avoir un accord avec Naples. Reste à savoir si l'Ivoirien de 24 ans aura l'intention d'y signer son prochain contrat, où s'il va privilégier un des trois autres clubs qui le pistent ardemment. Depuis ce matin, on parle d'un accord entre Lille et Naples sur un transfert contre 80M€ (bonus compris). Tout ne dépend donc plus que du joueur, qui n’a plus qu’à dire « oui » pour rejoindre le club italien. Cependant, comme nous vous le révélions également en exclusivité, la préférence de Nicolas Pépé allait en faveur du PSG, qui n’a jamais réellement avancé de manière concrète. A lire aussi >> FLASH : Accord trouvé entre Naples et Lille pour Nicolas Pépé