🔴 DERNIÈRE MINUTE : Le coiffeur de Ronaldo assassiné à Zurich !

QUEL DECALAGE DE HWANG UI JO QUI TROUVE FRANCOIS KAMANO D'UN EXTERIEUR DU PIED DE QUALITE.



BORDEAUX MENE 1-0 ! #FCGBFCN

Embourbé dans une mauvaise spirale liée à des transferts ratés et des contre-performances régulières, l'attaquant guinéen relève progressivement la tête. Il a d'abord retrouvé la confiance de Paulo Souza qui l'a ré-intégré dans le onze de départ avant de marquer son premier but face aux Canaris ce weekend. Sur une de ses montées côté droit, il reçoit dans sa course un ballon de Hwang. Il a le temps de contrôler du droit et de frapper coup du pied pour ouvrir le score à la 37e minute. C'est son premier but de la saison après sept matchs et cinq titularisations avec le club au scapulaire.