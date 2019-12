Battu par Loubha FC (1-2), le club de BokĂ© a vĂ©cu un drame, lundi soir. "ArrivĂ© Ă Friguiadi aux environs de 23H, le bus transportant l’équipe et le staff technique a Ă©tĂ© victime d’accident de la circulation", prĂ©cise un communiquĂ© publiĂ© sur le site officiel du club . "Le mini-bus du Wakriya qui roulait sur sa voix, a fini sa course dans la queue d’un camion immobilisĂ© en plein cƓur de la route sans aucun indicateur de dĂ©tresse. Ledit Camion transportait de gros bois, il Ă©tait tombĂ© en panne depuis des heures, les feux de signalisation se sont endommagĂ©s dans la circulation bien avant l’accident", poursuit le communiquĂ©. Un premier joueur est dĂ©cĂ©dĂ© sur place, Ă savoir le jeune Sierra-LĂ©onais, nouvelle recrue du club. "Le jeune dĂ©fenseur international junior guinĂ©en Issiaga Camara, et le milieu de terrain Aboubacar Camara sont dans un Ă©tat trĂšs critique. Le gardien Amadou Koumbassa et le capitaine Ibrahima SORY Doumbouya ont eux de lĂ©gĂšres blessures", ajoute le communiquĂ©. Un peu tard dans la soirĂ©e, le club a officialisĂ© un deuxiĂšme dĂ©cĂšs : "AprĂšs Alfred Kargbo, une deuxiĂšme victime vient d’ĂȘtre enregistrĂ©e dans les rangs du Wakriya AthlĂ©tic Club. Le milieu de terrain guinĂ©enconnu sous le nom de “Bobo” vient de rendre malheureusement l’ñme." L’annĂ©e derniĂšre, le Wakriya avait aussi perdu son dĂ©fenseur et capitaine DĂ©sirĂ© Yaovi, suite Ă un accident de la route. A lire aussi >> La GuinĂ©e fait les yeux doux Ă Mohamed Simakan !