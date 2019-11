🔴 Côte d'Ivoire : vers un forfait de taille chez les Éléphants !

PrĂ©sents en grand nombre Ă chaque match, les supporteurs de ce club Ă©merveillent les observateurs du football local. Contrairement Ă ce que certains pensent de cette commune, elle est en train de donner non seulement un bon exemple aux autres clubs, mais aussi prĂŽner le bon Ă©tat d’esprit qu’elle possĂšde.Les gradins du VĂ©lodrome du Parc des sports de Treichville et du Champroux de Marcory n’ont plus de secret pour eux. Toujours prĂ©sents dans les stades en grand nombre, les Abobolais ont actuellement le meilleur public de cette nouvelle saison devant l’Asec Mimosas. Tels des supporters de la Premier League, le public d’Abobo est follement passionnĂ© du football. A les voir, on se croirait dans un stade anglais lors des rencontres. Ambiance, dĂ©termination et amour sont les marques de ce grand public.Un soutient de taille pour Kassoum KonĂ© et ses partenaires. Aujourd’hui, si SavanĂ© Vassiriki et ses poulains veulent aller trĂšs loin dans ce championnat, ils vont devoir compter Ă©galement sur les supporters.Surtout que le championnat n’est seulement qu’à la 6Ăšme journĂ©e. Il faut non seulement beaucoup d’endurance, mais aussi un rĂ©el soutien du public pour mieux poursuivre cette aventure en Ligue 1. Et dans cette situation, ce ne sont pas les Abobolais qui diront le contraire, eux qui dĂ©tiennent actuellement la palme du meilleur public de la Ligue 1 Ivoirienne .