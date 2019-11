🔴 CAN 2021 : coup dur pour la RD Congo avant d'affronter le Gabon

Depuis le dĂ©but de la semaine, les Bleus Ă©vitent soigneusement de s’imaginer la qualification pour l’Euro 2020 dĂ©jĂ en poche, avant de recevoir la Moldavie jeudi (20h45). En surjouant le registre de la mĂ©fiance, comme pour invoquer de vieux dĂ©mons.

La Moldavie n’est ni IsraĂ«l ni la Bulgarie

Ils avaient fait le travail en 2017

Deux matchs, une victoire Ă glaner pour se qualifier. Sur le papier, le scĂ©nario n’est pas sans rappeler la catastrophe de 1993. Avec un seul point Ă prendre Ă domicile contre IsraĂ«l ou la Bulgarie, l’équipe de France se trouvait dans une situation extrĂȘmement confortable pour composter son billet pour la Coupe du Monde 1994. Deux dĂ©faites plus tard, les Bleus vivaient la plus grosse dĂ©convenue de leur histoire en phase de qualification. Didier Deschamps Ă©tait joueur et avait pris cette claque de l’intĂ©rieur. D’oĂč probablement sa mĂ©fiance avant d’aborder la rĂ©ception de la Moldavie jeudi (20h45). « Prudence ne signifie pas crainte. C’est toujours bien d’ĂȘtre vigilant, a lancĂ© le sĂ©lectionneur français mercredi en confĂ©rence de presse. La rĂ©alitĂ© aujourd’hui, c’est qu’on n’est pas qualifiĂ©s. On a tout pour atteindre notre objectif, faisons en sorte de l’atteindre. C’est juste ĂȘtre pragmatiques, c’est mieux que ce soit comme ça. »Sa prudence, Deschamps l’a diffusĂ©e Ă ses joueurs. ClĂ©ment Lenglet et Steve Mandanda en avaient fait preuve mardi Ă Clairefontaine, RaphaĂ«l Varane n’a pas fait exception au Stade de France le lendemain. « Je ne dirais pas que c’est une crainte. Tant que ce n’est pas fait, on ne sait jamais, a soufflĂ© le capitaine des Bleus, en l’absence d’Hugo Lloris. Le coach a toujours Ă©tĂ© trĂšs prudent, Ă ne jamais vouloir laisser les choses au hasard. On ne va pas se relĂącher. Le coach est toujours prĂȘt Ă nous motiver et Ă faire en sorte qu’on reste bien concentrĂ©s. Il tire ça de son expĂ©rience et essaye de nous le transmettre. » Ce fameux Ă©pisode de 1993 trotte forcĂ©ment dans la tĂȘte de Deschamps. Mais le contexte n’a rien Ă avoir. La Moldavie de 2019, 175eme nation au classement FIFA, n’est pas IsraĂ«l, encore moins la Bulgarie, futur demi-finaliste du Mondial amĂ©ricain en 1994. Elle n’a gagnĂ© qu’un match sur cette phase de qualification (1-0 contre Andorre), n’a plantĂ© que deux buts en 8 matchs (dont un face aux Bleus Ă l’aller) et reste sur cinq dĂ©faites de rang sans marquer.Certes, les Moldaves ont changĂ© de sĂ©lectionneur depuis le dernier rassemblement et la nomination du Turc Engin Firat pourrait ĂȘtre un Ă©lectrochoc dont Deschamps se mĂ©fie. « Entre les deux derniers rassemblements et celui-lĂ , il y a sept joueurs qui ne sont pas lĂ . Il y a des anciens qui sont revenus. Ça se rapprochera plus de l’équipe qu’on avait dĂ» rencontrer lĂ -bas. » Les Bleus n’avaient pas tremblĂ© Ă Chisinau en mars pour entamer leur campagne de qualification (1-4). Il n’y a aucune raison pour les champions du monde qu’il en soit autrement au Stade de France, une enceinte dont la dimension pourrait surprendre les Moldaves. Les vieux dĂ©mons du passĂ©, les Bleus de Deschamps en avaient parfaitement fait abstraction sur le chemin de la Coupe du Monde 2018 pour vaincre successivement la Bulgarie (0-1) et la BiĂ©lorussie (3-1) dans deux matchs dĂ©cisifs en octobre 2017. Un vĂ©cu qui ne doit pas les autoriser Ă se faire peur avant d’accueillir la Moldavie.