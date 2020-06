▷Vidéo – Zidane: "Pouvoir rejouer au football, c'est une chance"

Les deux légendes ivoiriennes font partie d’une campagne lancée par la Fifa, à l’effet d’appeler à mettre fin au racisme, à la violence et à la discrimination dans le monde.

Les 40 joueurs mobilisés

Didier Drogba et Yaya Touré disent non au racisme, à la violence et à la discrimination dans le monde. Une campagne initiée par la Fifa au cours de la semaine qui s’achève. En compagnie de 38 légendes Fifa et autres footballeurs professionnels, les deux stars ivoiriennes ont revêtu un maillot noir. Et ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre en avant les hashtags #StopRacism, #StopViolence et #StopDiscrimination. « Cette déclaration spontanée indique la Fifa, a déjà touché plus de 44 millions de supporters à travers le monde ».« On ne peut que se féliciter de voir que, jour après jour, les Fifa Legends et les footballeurs professionnels en activité sont de plus en plus nombreux à relayer les messages de la Fifa. Ce, quels que soient leur sexe, leurs origines ethniques ou leurs convictions religieuses », a déclaré la secrétaire générale de l’instance mondiale, Fatma Samoura. « Il est grand temps de braquer nos projecteurs sur les traitements dont sont victimes les Noirs, mais aussi de dénoncer le racisme et la violence qui font partie du quotidien de trop nombreuses personnes. Je veux dire à tous ces footballeurs que je suis fière de leur engagement. Ils mènent un combat juste et j’encourage chacun et chacune à prêter à leur tour leur voix à ce message très important, dans les jours à venir », a-t-elle poursuivi.Lucy Bronze (Angleterre et Olympique Lyonnais), Gianluigi Buffon (Juventus), Wilfredo Caballero (Chelsea), Tim Cahill (Fifa Legend), Iker Casillas (Fifa Legend), Deyna Castellanos (Venezuela et Club Atlético de Madrid), Giorgio Chiellini (Italie et Juventus), Alessandro Del Piero (Fifa Legend), Marcel Desailly (Fifa Legend), Youri Djorkaeff (Fifa Legend), Didier Drogba (Fifa Legend), Toni Duggan (Angleterre et Club Atlético de Madrid), Radamel Falcao (Colombie et Galatasaray), Felipe Anderson (Brésil et West Ham United), Rio Ferdinand (Fifa Legend) Gabriel Jesus (Brésil et Manchester City), Luis García (Fifa Legend), Laura Georges (Fifa Legend), Anouk Hoogendijk (Fifa Legend), Steph Houghton (Angleterre et Manchester City), Jorginho Frello (Italie et Chelsea), Kaká (Fifa Legend), Aymeric Laporte (France et Manchester City), Marcelo (Brésil et Real Madrid), Lieke Martens (Pays-Bas et Barcelone), Michael Owen (Fifa Legend), Gerard Piqué (Espagne et Barcelone), Andrea Pirlo (Fifa Legend), Carles Puyol (Fifa Legend), Wendie Renard (France et Olympique Lyonnais), Roberto Carlos (Fifa Legend), Ronaldo (Fifa Legend), Peter Schmeichel (Fifa Legend), Julia Simic (Allemagne et West Ham United), Óliver Torres (Espagne et Séville), Yaya Touré (Fifa Legend), Christian Vieri (Fifa Legend), David Villa (Fifa Legend), Javier Zanetti (Fifa Legend) et Zé Roberto (Fifa Legend).