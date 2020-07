▷Vidéo: quand Mourinho quitte la conférence de presse en raison de difficultés techniques !

Tanière : Demba Ba perd tout espoir avec la sélection du Sénégal #demba-ba @Senego https://t.co/0LFjP6ZGOU — Senego.com (@senego) July 11, 2020

L'attaquant d'Istanbul Basaksehir ( 11 buts et 5 passes décisives cette saison) vient de retrouver sa forme et à 35 ans, il ne compte pas raccrocher les crampons. Le joueur rêve certainement d’un retour dans la tanière des Lions mais il a complètement perdu espoir. Ba pense laisser la place aux jeunes joueurs "Je pense aux lions du Sénégal et je pense à la prochaine coupe d’Afrique des nations et je pense que le Sénégal la gagnera... Vous savez, des espoirs j’en ai plus beaucoup avec l’équipe nationale du Sénégal. Il y’a une nouvelle génération qui est arrivée et qui fait du bon boulot. Malheureusement, le compteur, il est toujours à zéro. Mais, on espère que cela va changer" a déclaré le sénégalais dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal+A lire aussi >> Officiel : fin de saison pour la star de Liverpool !