Ghana : Marcel Desailly en pole pour le poste de DTN ?

Aujourd’hui vice-président de l’Inter Milan, Javier Zanetti a donné une interview à Sky Sport ce jeudi. L'ancien capitaine de l'Inter Milan revient sur les rumeurs de transfert envoyant Lautaro Martinez au FC Barcelone.

Martinez l'héritier ?

Véritable légende de l’Inter Milan, Javier Zanetti a disputé 858 matchs sous le maillot noir et bleu. Désormais vice-président du club double vainqueur de la Ligue des Champions, l'Argentin prend son rôle à cœur et défend les intérêts de son club contre vents et marées. Interrogé sur les rumeurs de départ envoyant Lautaro Martinez vers le FC Barcelone, Zanetti a tenu à prendre la parole dans ce dossier.« Je suis heureux de parler de Lautaro parce que lorsque nous l’avons signé en 2018, nous le suivions depuis longtemps. Il était le joueur le plus prometteur du football argentin. En parlant avec Diego Milito, nous avons dit qu’il pouvait avoir une valeur importanteaffirme l’ex-capitaine de l’Inter Milan au micro de SkySport. «Il est désormais un élément important de notre club et de notre équipe, il a 22 ans. En le voyant s’entraîner, je le vois heureux, j’espère