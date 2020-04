Coupes d'Europe : L'UEFA prête à laisser de côté les matchs aller-retour pour finir la saison

Copyright : Panoramic

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, est récemment revenu sur les possibles scenarios permettant de conclure la saison des compétitions européennes de clubs, dont celui qui verrait les équipes disputer les quarts de finale et les demi-finales sur un seul match.

Un seul match sur terrain neutre ?

L'exercice 2019-20 de Ligue des Champions va-t-il aller à son terme ? Au vu des enjeux économiques inhérents à la plus lucrative des compétitions de clubs, il serait difficile d'envisager un autre scénario. Mais le contexte de crise sanitaire actuel n'exclut pas la possibilité d'un tournoi arrêté, ce qui serait un coup dur pour les clubs qualifiés pour les quarts de finale comme le Paris Saint-Germain. Quoiqu'il en soit, la marge de manœuvre sera étroite. Le 3 août est d'ores et déjà identifié comme une deadline pour la finale. Et le format sera certainement adapté aux circonstances du moment.Dans un entretien accordé à la chaîne allemande ZDF, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin est apparu assez transparent sur le sujet, évoquant la probabilité d'une formule à un seul match disputé sur terrain neutre. Le plan d'un final four ou final eight reste hypothétique. "Nous pourrions jouer avec un seul match à élimination directe sur terrain neutre. Mais jouer avec un final four ou un final eight n'est qu'une option pour le moment", a-t-il déclaré.